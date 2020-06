Chiesa in Corea del Sud annuncia una donazione di plasma di valore pari a 83 miliardi di dollari per la ricerca di una cura per il COVID-19

4.000 membri della Chiesa in Corea del Sud che si sono ripresi dal COVID-19, annunciano una donazione di plasma per un valore di 83 miliardi di dollari USA per una cura.

Un gruppo religioso con sede in Corea del Sud, chiamato “Chiesa di Gesù Shincheonji”, ha annunciato che 4.000 dei suoi membri ripresisi da COVID-19 sono disposti a donare il plasma per lo Sviluppo di un nuovo trattamento.

Se i 4.000 membri donano 500 ml di sangue ciascuno, il valore aumenterà a 83 miliardi di dollari, in base alle correnti transazioni statunitensi.

“E’ difficile accelerare il processo di sviluppo di Farmaci per COVID-19 con solo 200 pazienti ricoverati che hanno espresso la loro volontà di donare sangue. La generosa donazione dei pazienti guariti della Chiesa di Shincheonji risolverà il problema della carenza di sangue ai fini della ricerca”, ha rilasciato un ufficiale presso Green Cross Pharma, una società biofarmaceutica della Corea del Sud.

Nel primo trimestre di quest’anno, la rapida diffusione del virus ha colpito i membri della chiesa di Daegu in Corea del Sud, dove i primi segnali della crisi sono legati alle polemiche sulla massiccia

dalla Cina prima che l’infezione dei membri della chiesa diventasse visibile.

Il signor Man Hee Lee, fondatore della Chiesa di Shincheonji, ha detto che ai membri della chiesa viene consigliato di volontariamente donare il plasma. “Come Gesù si è sacrificato con il suo sangue per la vita, noi speriamo che il sangue della popolazione possa avere effetti positivi per creare un mondo di pace per le future generazioni”, ha detto il signor Lee.

“Abbiamo avuto una conversazione con le autorità sanitarie e abbiamo cercato di elaborare un piano per stabilire i dettagli della donazione.

Alcuni dei membri guariti hanno già donato individualmente e sono grati per il sostegno del governo e dei team medici. Hanno espresso la loro volontà di contribuire alla società”, ha aggiunto un Funzionario della Chiesa.

Alcuni governi locali della Corea del Sud hanno recentemente intentato causa contro la Chiesa, in cui è stato affermato che la stessa non avesse collaborato con le autorità non avendo inviato l’elenco completo delle istituzioni e dei membri.

“Non è stata trovata alcuna prova che Shincheonji abbia fornito liste mancanti o modificate. E c’erano soltanto piccole differenze”, disse Kim Kang-lip, vice ministro alla salute.

Una ricerca accademica su Shincheonji e COVID-19 ha dimostrato che la chiesa”ha fornito l’elenco dei suoi membri sudcoreani, sei giorni dopo la loro richiesta” e “prima

non era chiaro se gli impianti e i terreni dismessi dovessero essere inclusi”, quando i governativi avevano richiesto degli elenchi delle proprietà.

(Shincheonji e Coronavirus in Corea del Sud: separare i fatti dalla finzione – Un libro bianco https://www.eupoliticalreport.eu/covid-19-and-the-shincheonji-church-in-south-korea-a-whitepaper-reveals-the-truth/)

Un coordinatore dei media di Shincheonji ha detto che la chiesa coopererà pienamente con le indagini governative.

La Corea del Sud ha riportato 12.535 casi confermati di COVID-19 e 281 decessi per COVID-19.