Ceramica Casola protagonista a Scala per Beato Gerardo Sasso

Ceramiche Casola, azienda leader nel settore dell’artigianato artistico, protagonista a Scala in occasione delle celebrazioni per il IX centenario della morte del Beato Gerardo Sasso e della presentazione dei due francobolli speciali emessi da Poste Italiane per ricordare il fondatore dell’Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, divenuto poi Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta.

I maestri Mauro e Teresa hanno realizzato una serie speciale di mattonelle in ceramica – che riproducono i due francobolli disegnati dall’artista Mimmo Paladino e dall’attore Dario Fo – donate al ministro Roberto Speranza, al governatore Vincenzo De Luca, al presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina e a tutte le autorità presenti alla cerimonia patrocinata dalla Regione Campania.

Siamo particolarmente orgogliosi – spiega Franco Casola – di aver realizzato la riproduzione delle due opere raffigurate sui francobolli. Una partnership che rafforza il nostro legame con la comunità ed esprime tutta la nostra passione per il territorio e per la ceramica.

I maestri artigiani hanno contribuito a rendere più accogliente anche Piazza Duomo, arredandola con otto grandi orci in vari colori che rappresentano tutta l’esperienza della famiglia Casola.