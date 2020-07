Case in vendita a Pescara: il trend dei prezzi

Stavate pensando da tempo di acquistare casa a Pescara? Allora questo potrebbe essere il periodo perfetto per farlo, perché sono cambiate moltissime cose dopo il Covid ed il mercato immobiliare non è certo rimasto indenne dalla crisi degli ultimi mesi. Al contrario, adesso possiamo affermare con sicurezza che lo scenario è più che positivo per coloro che sono in cerca di un’abitazione da acquistare. L’andamento dei prezzi ha subito infatti in tutta la Regione Abruzzo un calo dei prezzi, che non ha risparmiato nessuna città. Per quanto riguarda le case in vendita Pescara è il centro in cui la flessione è stata inferiore, ma c’è comunque stata e si è assestata intorno all’1,8%. Il trend dunque è negativo per coloro che da tempo speravano di riuscire a vendere il proprio immobile ma è alquanto favorevole per chi, al contrario, ha oggi intenzione di investire nell’acquisto di una casa.

Acquistare casa a Pescara: questo è il momento giusto

Questo è dunque il momento giusto per acquistare casa a Pescara, anche perché l’attuale calo dei prezzi rispetto al 2019 potrebbe non durare a lungo. Il Covid ha preso tutti alla sprovvista e le stesse agenzie immobiliari non sono in grado di fare delle previsioni sul lungo periodo. Ci si potrebbe basare sui cambiamenti che sono avvenuti non solo a livello economico ma anche sociale, ma sarebbe troppo riduttivo per fare delle stime attendibili su quello che accadrà entro fine anno.

Quello che sappiamo con certezza è che adesso i prezzi degli immobili hanno subito un calo a Pescara così come nelle altre città abruzzesi. Non è possibile però sapere cosa accadrà tra qualche mese, anche perché è la stessa situazione sanitaria italiana che non ammette grandi possibilità di previsione. Difficile che i prezzi degli immobili scendano ancora, questo sì, ma probabile che il mercato immobiliare si riprenda rapidamente e che quindi si torni ad una situazione di normalità anche per quanto riguarda le tariffe.

Le più richieste sono le case con giardino

Una tendenza che hanno evidenziato tutte le agenzie immobiliari di Pescara e che riguarda in realtà l’intera Penisola è quella di una sempre più spasmodica ricerca da parte degli italiani di villette o case con giardino privato. In molti hanno parlato di effetto quarantena, perché sembra che sia stato proprio il lockdown a spingere diverse persone a rivalutare le proprie esigenze ed attribuire un nuovo valore allo spazio domestico.

Allo stesso modo, così come si cercano di più le case con giardino è aumentato anche l’interesse nei confronti dei trilocali, mentre i monolocali sono sempre meno gettonati. Anche questo sembra essere legato al periodo trascorso in quarantena, che ha posto diverse famiglie di fronte ai limiti del vivere in spazi ridotti.

Queste tipologie di immobili potrebbero dunque avere un prezzo leggermente superiore rispetto alle altre, proprio perché superiore è la domanda sul mercato. Rimane comunque una certezza: il trend punta al ribasso in qualsiasi caso ed è dunque un ottimo momento storico per acquistare casa, perché presto i prezzi torneranno a salire.