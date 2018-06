Capri Watch, ecco il “Watch Multijoy Classic”: l’orologio dell’estate

Arriva l’estate e non può mancare la nuova collezione Capri Watch. E’ stato partorita partorita, infatti, la nuova fantastica linea “Watch Multijoy Classic” che richiama in tutto e per tutto per i suoi colori e il design a Capri e alla bella stagione.

L’orologio si presenta con uno stile unico che rappresenta “il manifesto dell’idea di bellezza di Capri Watch. Una bellezza che è capace di coniugare eleganza e brio, raffinatezza e informalità”. Un orologio di grande vestibilità, con un quadrante da 38mm e una cassa a strati in acciaio bianco e oro rosa, il tutto impreziosito dalla ghiera e dai fantastici cristalli Swarovski che abbelliscono i lo stesso quadrante. Disponibili vari colori per quanto riguarda il cinturino.

La ditta Capri Watch nasce negli anni ’60, proprio grazie al negozio-gioiellino di Via Camarelle a Capri, la strada più chic e affascinante della splendida isola che fu meta dell’imperatore romano Augusto. Il negozio fu avviato da Oreste Staiano e dalla moglie Rosetta e per anni è stato un punto di riferimento per i clienti con articoli pregiati come vetri di Murano e altri oggetti artigianali.

La svolta, però, è arrivata negli anni ’90, quando i figli Alba e Silvio decisero di operare una sorta di rivoluzione, dedicandosi alla linea degli orologi, che ora sono diventati un marchio di fabbrica e sono famosi in tutto il mondo, Capri Watch Collection. Un’azienda che è ormai affermatissima e che punta sempre di più sulla qualità e non sulla quantità: una distribuzione che rimane quasi “artigianale” e mai “industriale” e che è il punto forte dell’azienda. E tra poco potrà affermarsi anche a Sorrento. Intanto gli orologi della linea “Capri Watch” rimangono tra i più imitati sul mercato.

