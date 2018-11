Capri Watch sbarca in Giappone

Capri Watch è il brand degli orologi di Capri. Nei punti vendita dell’isola puoi trovare le linee che hanno fatto la storia del nostro marchio ma anche le ultime novità.

Capri Watch esprime un modo di essere e di vivere la vita. Le creazioni hanno lo scopo di esaltare il carattere unico di ogni donna e di ogni uomo attraverso un design originale e elegante.

Capri Watch non è solo un brand conosciuto in tutta la Penisola Sorrentina, ma anche in tutta Italia, anzi in tutto il mondo, e lo dimostra questa fantastica foto.

Capri Watch, infatti è sbarcato anche in Giappone.

Via Camerelle, 21 – 80073 Capri, Na

Mail: info@capricapri.com

Tel: 081 837 71 48

Web: www.capriwatch.it