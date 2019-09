Capri Watch, ecco il rilancio della linea retrò: cinque nuovi modelli per il "Capri First Watch"

Capri, 29 Settembre

Capri Watch si presenta alla grande platea del lusso e della moda lanciando una elegantissima serie dei suoi nuovi modelli che partendo dall’Isola Azzurra inonderanno gli store di Capri Watch per gli appassionati clienti sparsi in tutto il mondo.

Dopo aver messo a segno un favoloso colpo che ha segnato il grande successo dell’estate 2019 con le Cover per Smartphone, ora il CEO Silvio Staiano tenta il bis in grande stile proponendo una raffinata rivisitazione delle icone del palmares dei ricercati orologi di lusso.

“Capri Watch – dice Silvio Staiano – riparte proprio da dove aveva iniziato, riproponendo il primo orologio che fu realizzato nel 1995, che richiama il quadrante del campanile della piazzetta di Capri, denominato appunto ” First”. Un nuovo look e l’esclusivo design della collezione “Retrò” accolgono trionfalmente il quadrante “first” primo nato in casa Capri Watch realizzato in molteplici declinazioni.

Il quadrante “first” è uno dei simboli della nota maison caprese, che celebrerà la prossima estate i suoi primi 25 anni. Un quarto di secolo di successi grazie ad elaborati progetti, design all’avanguardia che utilizza tutte le nuove tecniche costruttive, che Capri Watch mette in campo nei suoi modelli di punta delle collezioni di maggiore spicco. Gli orologi col quadrante “first” vanno così ad allungare ed arricchire le collezioni già note ed affermate come: Rossella, Sub, Paola, Retrò e Jewels.

Grande soddisfazione viene espressa dal patron Silvio Staiano che ritiene il “first” della collezione Retrò l’orologio più bello che sia stato realizzato col quadrante che rievoca quello della Piazzetta di Capri. Il celebre quadrante, stilizzato già nel 1995, fu il primo successo di Capri Watch che realizzò un quadrante maiolicato ancora più bello di quello storico posto sull’orologio che sovrasta il campanile del salotto del mondo.

Pronta a sfidare il mercato che vede primeggiare in termini di bellezza e vendite l’azienda caprese che è orgogliosa di aver rielaborato, con l’ausilio del suo team creativo, il quadrante “First” “incastonato” nell’elegantissima cassa che reca la corona alle ore 12. Un trionfo di bellezza ed eleganza che certamente farà furore tra collezionisti ed appassionati dell’orologio made in Capri.

