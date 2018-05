Bomboniere matrimonio, idee originali con My M&M’s

La scelta delle bomboniere matrimonio rientra in quella categoria di cose a cui pensare con largo anticipo nell’organizzazione delle nozze. Le bomboniere sono un dettaglio da non trascurare, allo stesso modo di abiti e fiori. Si tratta di un presente voluto dal galateo del matrimonio, con cui gli sposi sono soliti omaggiare gli ospiti per la loro partecipazione condividendo la gioia di un giorno così importante.

Sempre il galateo del matrimonio impone che la scelta delle bomboniere soddisfi alcuni requisiti, ovvero: devono rispecchiare l’animo della coppia, essere di buon gusto e soprattutto originali. In commercio è possibile trovare tante proposte e spesso orientarvi fra di esse non è facile. Tra le ultime novità, spiccano quelle My M&M’s.

My M&M’s ha infatti lanciato prodotti mariage personalizzabili, capaci di sorprendere piacevolmente sia gli sposi che i loro invitati. In particolare, la bomboniera matrimonio My M&M’s è la soluzione ideale per chi sta cercando dettagli preziosi con cui rendere il giorno del fatidico “sì” davvero esclusivo.

Il loro segreto risiede nell’ampio assortimento dei confetti, quindi squisiti cioccolatini disponibili in 15 colori differenti, così da scegliere quello che ben più si addice al tema generale delle nozze senza incorrere in qualche “stonatura”. I confetti My M&M’s sono inoltre personalizzabili con testi, immagini, clipart. Sopra è infatti possibile stamparvi i nomi degli sposi, la data delle nozze, brevi dediche e anche fotografie. Piccoli dolcissimi dettagli con cui riempire scatole regalo a forma di cuore o di busta, che non passeranno inosservati e saranno apprezzati anche dall’ospite più critico.

Ma non solo bomboniere. Perché con My M&M’s si può organizzare alla perfezione un intero matrimonio. I suoi cioccolatini sono la soluzione ideale per allestire ogni dettaglio estetico legato al vostro matrimonio: perfino i fiori possono essere adornati con i cioccolatini, oltre a centrotavola, decorazioni varie, regali speciali, segnaposto e perché no: l’angolo dei dolci, il cosiddetto Candy Bar. E tutto questo sarà all’insegna dell’unicità.

Colorati, personalizzabili e golosi, i confetti My M&M’s offrono innumerevoli idee per dar vita a un matrimonio da sogno che non tradisce il buon gusto e porta al ricevimento un pizzico di divertimento.

