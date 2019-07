Blocca prezzo online, la super novità di Golden Line per liberarti dei tuoi preziosi in modo semplice a prezzi super

Continua il grande successo di una società che si sta affermando sul mercato in modo, che potremmo definire, quasi prepotente: la Golden Line srl, outlet dell’oro e dei gioielli.

L’azienda, che ormai vanta ben sette sedi in Campania, si occupa della compravendita di metalli preziosi. Un nome, una garanzia, visto che la Golden Line è ormai da dieci anni nel settore dell’oro ed in generale dei preziosi e che col tempo ha guadagnato la fiducia di migliaia e migliaia di clienti, garantendo trasparenza, onestà e rispetto, valori fondamentali in un ambito di lavoro così delicato.

Presso una delle sedi è possibile liberarsi del proprio oro usato o dei propri gioielli. In realtà, la novità vera che viene offerta è un’altra, ed è garanzia di trasparenza totale: attraverso il portale web (www.outletgoldenline.it ) è possibile “pesare” i propri oggetti, riportando i grammi, nell’apposito spazio, il titolo dell’oro o dell’argento e successivamente bloccare il prezzo (quotazione in tempo reale in collegamento con la borsa), cliccando su “BLOCCA IL PREZZO ORA” . Dopo aver compilato il form con i dati personali, puoi recarti presso uno dei negozi a te più vicino e concludere la transazione. Il vero futuro della compravendita di oro.

Tutte le sedi espongono ogni mattina il prezzo della quotazione del giorno del blocca prezzo online, come si può vedere dalla foto della sede di Meta.

Ma non è tutto. In particolare sul sito web dell’azienda è possibile comprare tanti gioielli rigenerati, a prezzi super scontati, ma anche oggettistica di vario tipo (quadri, cornici, argenteria), bigiotteria e diamanti!

Info e contatti:

Sito web – http://www.outletgoldenline.it/

Instagram – https://www.instagram.com/goldenline_shop/

Facebook – https://www.facebook.com/outletOROgioielli/

META DI SORRENTO (NA) Corso Italia 94 Tel. (+39) 081-532-3494

VICO EQUENSE (NA) Corso Filangieri 47 Tel. (+39) 081-879-9836

POSITANO (SA) Via Pasitea 148/A Tel. (+39) 089-81-2074

SCAFATI (SA) – SEDE LEGALE Corso Nazionale 353 Tel. (+39) 081-850-3010 info@outletgoldenline.it

SCAFATI (SA) – SEDE OPERATIVA Via Alcide de Gasperi 143 Tel. (+39) 081-850-1925

S.ANTONIO ABATE (NA) Via Roma 395 Tel. (+39) 081-873-8496

PAGANI (SA) Via A. de Gasperi 250 Tel. (+39) 081-91-0770