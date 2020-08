Bitcoin è una valuta virtuale ben nota. Le transazioni elettroniche sono possibili usando Bitcoin?

Gli alti e bassi di Bitcoin sono uno dei principali argomenti della stampa economica globale. Perché

questa creazione di Internet stimola così tanto l’immaginazione di milioni di persone? Scopri la guida al

mondo della valuta digitale, che è Bitcoin.

Uso di bitcoin

Chiunque abbia un computer può estrarre Bitcoin. I creatori di questa valuta sono stati ispirati dall’oro: ilmodo in cui è stato ottenuto e le sue funzioni nell’economia. In poche parole, Bitcoin può essere

acquistato condividendo la potenza di elaborazione del tuo computer. Tuttavia, poiché per l’individuo

comune, le possibilità di ottenere una moneta singola, del valore di quasi dollari USA in migliaia, sono

scarse. È qui che è necessaria un’eccellente potenza di elaborazione, ottenuta da intere farm di potenti

server.

Alcuni imprenditori hanno corso il rischio di acquistare computer ad alta configurazione e di pagare le

spese per il consumo di energia elettrica. Prima che riescano a estrarre diversi Bitcoin, è possibile

scoprire che si sono deprezzati, generando così una perdita per l’intera attività. È interessante notare

che gli autori della criptovaluta hanno incluso nel loro concetto un ingegnoso meccanismo che regola gli

scavi. L ‘the bitcoin code è un ottimo modo per fare soldi online.

Bitcoin: vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Il vantaggio più cruciale della criptovaluta è la comodità del suo utilizzo. Come accennato in precedenza,

i Bitcoin non vengono elaborati da alcun intermediario durante la transazione. Con il commercio

internazionale basato sulla moneta tradizionale, la conversione di valuta genera costi considerevoli.

Inoltre, i Bitcoin trasferiti vengono inviati immediatamente all’account di destinazione,

indipendentemente dai paesi da cui i partecipanti prendono parte alla transazione. Il funzionamento

delle criptovalute è eccezionalmente sicuro, molto più affidabile dei trasferimenti che utilizzano conti di

denaro classici. Anche così, ci sono state segnalazioni di furto o perdita di Bitcoin. Tuttavia, la scala non è paragonabile agli hack giornalieri dei conti bancari tradizionali.

Bitcoin ha un meccanismo difensivo contro l’inflazione: le sue risorse aumenteranno fino al limite di 21

milioni. Ci vorranno ancora alcuni anni per raggiungere questo ostacolo perché attualmente è in

circolazione poco più della metà della somma ipotizzata. Sono impossibili situazioni di stampa di denaro, note dalla pratica contemporanea degli stati.

E l’ultimo, per molti, vantaggio cruciale dei Bitcoin: forniscono un forte anonimato durante le

transazioni. Ciò convince coloro che osservano con successive segnalazioni di paura che le istituzioni

governative di molti paesi violano la privacy degli utenti di Internet. Non sorprende, quindi, che la

criptovaluta venga utilizzata volentieri per pagare siti pornografici.

Svantaggi

Con l’aumento dell’interesse per i Bitcoin come i funghi dopo la pioggia, sono stati creati molti siti web

educativi, focalizzati sulla promozione dei vantaggi della valuta virtuale. Qui puoi leggere informazioni

affidabili sui punti di forza dell’utilizzo di Bitcoin. Tuttavia, gli svantaggi sono spesso trascurati. E vale la

pena dare un’occhiata a loro perché mettono in dubbio il senso dell’utilizzo delle monete digitali negli

affari. Nessun paese può garantire stabilità e valori con la propria autorità. Questo rende il prezzo di

questa criptovaluta estremamente speculativo.

Parecchie autorità economiche credono che Bitcoin sia solo un’altra bolla speculativa che esploderà con il botto. L’ex capo della Federal Reserve americana Alan Greenspan è tra le figure che condividono

questa opinione. Guarda le classifiche con il tasso Bitcoin: un fantastico salto in avanti, alimentato

dall’entusiasmo di massa della comunità di Internet, seguito da un forte ribasso (di quasi la metà del

valore!), Causato dalla decisione delle autorità cinesi di vietare questa valuta viene scambiata nelle

banche nazionali. Il giorno in cui scrivo, un Bitcoin costa $ 995 – chissà quanto costa al momento della

lettura, caro utente di Internet. L’incertezza non favorisce gli affari, poiché i venditori potrebbero

temere che i Bitcoin posseduti su un conto aziendale perderanno drasticamente il valore durante la

notte, minando la redditività dell’impresa.

L’anonimato, la velocità e la mancanza di controllo da parte delle istituzioni statali e internazionali fanno

sì che i Bitcoin vengano utilizzati avidamente nelle attività illegali. Ciò è dimostrato dalla chiusura

dell’anno scorso del mercato nero della rete Silk Road, in cui centinaia di transazioni sono state

effettuate utilizzando denaro virtuale. Nulla impedisce a questa pratica di ripetersi negli anni seguenti.