Bitcoin, Barclays entra nel mondo delle criptovalute?

Sembra proprio che la maggior parte delle banche e delle istituzioni finanziarie stiano storcendo il naso alle criptovalute, almeno pubblicamente. Dietro le quinte, tuttavia, potrebbero esplorare opzioni criptate, sentire gli umori dei loro clienti per cercare di accertare se c’è un ampio interesse ad offrire una soluzione di valuta digitale. Il che sembra anche sensato.

Qualsiasi azienda di successo si adeguerà ai tempi che cambiano per garantire che possa sopravvivere in un mondo in costante evoluzione.

Barclays sonda il terreno per entrare nelle criptovalute

Come riportato da ForexItalia24, uno dei migliori siti Forex, l’ultima a prendere la decisione intelligente di esplorare le opzioni di utilizzo delle criptovalute è la prestigiosa Barclays bank. I rumors hanno iniziato a circolare sul fatto che Barclays ha inviato degli spessimetri ai suoi clienti nel tentativo di valutare se c’è un mercato per Barclays in questo gioco. Si dice che Barclays stia prendendo in considerazione un desk di criptovaluta, e sta facendo indagini tra i suoi clienti, inclusi i suoi operatori di hedge fund e forti investitori.

Se Barclays dovesse decidere di entrare nel fantastico mondo delle criptovalute, diventerebbe di fatto la prima grande banca a Londra a farlo. In una dichiarazione che Barclays ha fornito a Bloomberg, il portavoce Andrew Smith ha detto: “Monitoriamo costantemente gli sviluppi nello spazio della moneta digitale e continuiamo ad avere un dialogo con i nostri clienti sulle loro esigenze e intenzioni in questo mercato.”

In fondo, si tratta solo di buon senso, e diversi giganti bancari – come Bank of America e Lloyds – hanno già detto che le criptovalute potrebbero costringerli a cambiare i loro modelli di business. La domanda di soluzioni di criptovaluta è sicuramente lì. Basta guardare la quantità di denaro raccolto per le nuove innovazioni blockchain, Initial Coin Offerings (ICO) e simili per capire quanto peso gli investitori stanno dando alla moneta digitale. Miliardi di dollari vengono sfruttati per il progresso delle criptovalute.

Il problema ancora irrisolto della mancata regolamentazione

Uno dei problemi che Barclays potrebbe affrontare, a condizione che decida di andare avanti, potrebbe derivare dai regolamenti. In particolare, la mancanza di essi. Molti paesi non hanno ancora sviluppato forti linee guida legali che definiscano criptovalute e blockchain, ma i framework sono in via di definizione.

Pare che l’Unione Europea elaborerà un qualche tipo di guida stabilita entro la fine dell’estate, e anche gli Stati Uniti hanno aumentato il proprio interesse. Dovrebbe essere solo una questione di tempo prima che altre istituzioni finanziarie inizino a fornire le opzioni valutarie digitali che i loro clienti desiderano. In caso contrario, saranno relegati a guardare come sempre più clienti affollano quelli che invece già le propongono.

Barclays chi è

Barclays plc è una banca multinazionale britannica e società di servizi finanziari con sede a Londra. Vanta una presenza in oltre 40 paesi e impiega circa 120.000 persone. Oltre all’investment banking, Barclays è organizzato in quattro core business: personal banking, corporate banking, wealth management e gestione degli investimenti.

Barclays fa risalire le sue origini a un’attività bancaria orafa attiva nella City di Londra nel 1690. James Barclay divenne socio nel business nel 1736. Nel 1896 diverse banche a Londra e nelle province inglesi, tra cui Backhouse’s Bank e Gurney’s Bank, si unirono come una banca per azioni con il nome Barclays and Co. Nei decenni seguenti Barclays si espanse fino a diventare una banca nazionale. Nel 1967, Barclays distribuì il primo distributore di banconote al mondo.

Barclays ha effettuato numerose acquisizioni societarie, tra cui London, Provincial e South Western Bank nel 1918, British Linen Bank nel 1919, Mercantil Credit nel 1975, Woolwich nel 2000 e le operazioni nordamericane di Lehman Brothers nel 2008.

Barclays ha un ruolo principale alla Borsa di Londra ed è un componente dell’indice FTSE 100. Ha un elenco secondario sulla Borsa di New York. Qatar Holdings, un veicolo di investimento dello Stato del Qatar, è il maggiore azionista della società.

Secondo un documento del 2011 di Vitali et al., Barclays era la più potente multinazionale in termini di proprietà e quindi di controllo aziendale stabilità finanziaria globale e competizione di mercato con AXA e State Street Corporation rispettivamente in seconda e terza posizione

Barclays ha cambiato idea sulle criptovalute?

Eppure, giusto qualche settimana fa proprio Barclays diceva che la grande bolla delle criptovalute era già scoppiata.

Le ragioni assunte da Barclays riguardano il fatto che le criptovalute siano una forma di asset prive di valore intrinseco e di una promessa di cash flow. Inoltre, aggiungeva la banca britannica, la principale domanda per le criptovalute arriva da quei Paesi dove c’è poca fiducia nei mercati e basse opportunità di investimento.

Per Barclays ormai la bolla è scoppiata e non ci sono le condizioni per cui si ricrei. Ormai il piccolo dei prezzi è stato già raggiunto. Ma come diceva il titolo di un film: qualcosa è cambiato.