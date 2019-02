Bellezza e Benessere con il dott. Mauro Madonna: Come dare una forma perfetta alle sopracciglia

Il trucco permanente : dare una forma perfetta alle sopracciglia

Dare la giusta forma alle sopracciglia seguendo i lineamenti del viso non è molto semplice, specie se non si è un’estetista. Le sopracciglia però sono molto importanti specie per riuscire a rendere il viso esteticamente piacevole oltre che armonioso. Una regola base per riuscire a ottenere delle sopracciglia anche a casa e seguire la linea naturale dell’occhio e poi bisogna fare attenzione a non tirarne mai troppe, altrimenti diventano troppo sottili ottenendo così un effetto anni ’90 che al momento nessuno desidera.

Come rendere perfette le sopracciglia

Per rendere perfette le sopracciglia direttamente a casa, è possibile seguire delle semplici regole per riuscire a eliminare i peli superflui in modo efficace. Innanzi tutto, la prima cosa da fare è eliminare i peli che si trovano al centro tra le due arcate sopracciliari, questo per evitare l’effetto “monociglio”.

Una volta eliminata la peluria in eccesso, bisogna prendere una matita e poi allinearla verso la narice e l’angolo interno dell’occhio. In questo modo, l’intersezione di questa linea riesce a rappresentare il punto dal quale bisogna iniziare a definire la linea delle sopracciglia.

Trovato il punto di partenza, puoi iniziare a creare l’arco seguendo l’estensione naturale delle sopracciglia e cercando di non assottigliare eccessivamente la peluria. L’arco infatti deve avere una curva completamente naturale e questa dev’essere realizzata eliminando i peli che fuoriescono dall’arcata e che danno un aspetto antiestetico alle sopracciglia.

Ottenere delle sopracciglia perfette con il trucco permanente

Un’altra soluzione per ottenere delle sopracciglia perfette è sottoponendosi a un trattamento di trucco semipermanente. Le tecniche utilizzate dagli esperti nel campo del trucco permanente permettono di ottenere delle sopracciglia lineari, corpose, folte e ben delineate per un periodo molto lungo.

Il trucco permanente sopracciglia è la soluzione ideale anche per una forma perfetta. Infatti, prima di sottoporsi al trattamento, il professionista che si occupa di eseguire il trattamento, crea con la pinzetta una forma armoniosa delle sopracciglia. Una volta che queste saranno curate in modo ottimale, allora si procede all’impiego di pigmenti bio-assorbibili per dare alle sopracciglia un colore più intenso e al contempo una linea più bella da vedere.

Grazie al trucco permanente potrai dire addio alle ore dinanzi allo specchio per truccarle e dargli una linea ottimale, perché l’effetto del tatuaggio sopracciglia dura per almeno sei mesi, quindi in questo periodo dovrai solo preoccuparti di eliminare i peli superflui che fuoriescono dalla linea definita dal trucco permanente.