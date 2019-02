Bellezza e Benessere con il dott. Mauro Madonna: Corsi tricopigmentazione

Corsi tricopigmentazione: diventiamo specialisti!

La tricopigmentazione è una tecnica innovativa che permette di aiutare coloro che soffrono di calvizie, diradamento, perdita dei capelli e alopecia androgenetica. La tricopigmentazione infatti usa una tecnica di pigmentazione della cute che permette di risolvere in modo efficace le problematiche legate alla mancanza dei capelli. I pigmenti impiegati permettono di creare degli effetti unici come ad esempio quello che riproduce anche in assenza di capelli naturali, un effetto rasatura, o quello dedicato al riempimento delle zone vuote che possono essere riempite e scurite con la tricopigmentazione.

Accademia Orsini &Belfatto

Una delle maggiori aziende in Italia che insegna tricopigmentazione è l’Accademia Orsini &Belfattoè molto innovativa , adotta tecnologie e tecniche all’avanguardia, importanti se si vuole proporre nel proprio centro estetico un trattamento d’ Elite.

E’ necessario seguire prima seguire dei corsi base, dove si apprendono le basi della dermopigmentazione, dei colori, delle forme e visagismo prima di specializzarsi nei corsi di tricopigmentazione. Questi corsi sono in grado di insegnare tutte le tecniche necessarie per soddisfare le richieste dei clienti, inoltre aiuta a comprendere quali sono le regole sanitarie da rispettare e anche quelle metodologie innovative e avanzate, che permettono di ricreare un effetto tricopigmentazione in piena regola.

Cosa s’impara in un corso tricopigmentazione

Per diventare degli esperti nel settore e riuscire a ottenere le competenze specifiche in ambito sanitario e tecnico nello studio della tricopigmentazione è necessario seguire dei corsi professionali che rilascino anche le giuste certificazioni. Un master o corso in tricopigmentazione prevede un percorso formativo specifico che alla fine offre le giuste competenze per lavorare correttamente nel settore ed evitare soprattutto qualunque errore nel campo.

Il corso tricopigmentazione permette di acquistare tutte le tecniche avanzate ed efficaci per ricreare e simulare la presenza dei capelli sul capo. Questa tecnica è efficace e offre al cliente risultati naturali solo nel caso in cui si utilizzino i giusti strumenti e le giuste accortezze per ottenere quest’effetto. I corsi professionali di solito mettono al servizio dell’operatori del settore tutte le conoscenze sulle tecniche più efficaci, moderne e riconosciute sul mercato nazionale e internazionale. Questo è possibile grazie ai professionisti che tengono il corso spiegando nel dettaglio come rendere questa la tua nuova competenza professionale.

Corso tricopigmentazione: come funziona?

Il corso tricopigmentazione prevede un programma moderno e all’avanguardia che permette di ottenere tutte le competenze specifiche e necessarie per riuscire a operare in modo professionale in questo settore innovativo ma al contempo complesso. Il corso tricopigmentazione, prevede innanzi tutto lo studio teorico di varie materie nel campo della tricologia, quindi s’impara a studiare la struttura della cute, quella del capello, le tecniche del trapianto capelli, e quelle necessarie per coprire le cicatrici post-trapianto. Il corso tricopigmentazione dopo la parte teorica sulla tricologia, si procede a imparare le tecniche vere e proprie, quindi si fraternizza con gli strumenti e infine con i pigmenti da utilizzare.