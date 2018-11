Autoscuole Di Maio: Corsi CQC a partire da Dicembre

Da Autoscuole di Maio di Serafino Di Maio, la più grande azienda di autoscuole della Pensiola, con ben quattro sedi sparse per tutto il territorio, sorprende tutti con tante bellissime novità!

Qui puoi conseguire le seguenti patenti: AM – A1 – A2 -A – B – B1 – BE -C1 -C1E -CE – C -D1 – D1E – D – DE .

Ma non solo!

Da dicembre, infatti, cominceranno i corsi per la patente CQC, nello specifico la carta di qualificazione del conducente , che è una qualifica o meglio un’estensione della patente, divenuta obbligatoria in seguito al recepimento da parte del legislatore italiano della direttiva europea 2003/9/CE.

L’abilitazione è prevista per tutte quelle figure professionali che svolgono attività di trasporto per conto terzi con veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate, che si tratti di merci o di persone (N.C.C e TAXI) .

Altre novità lanciata dalle Autoscuole Di Maio è la guida assistita sui ciclomotori, per permettere ai ragazzi che conseguiscono la patente AM di imparare a portare il “motorino” in tutta sicurezza.

Nella sede di Piano di Sorrento, inoltre, è possibile fare le visite mediche necessarie sia per il rilascio della patente sia per il porto d’armi.

Insomma tante novità da Autoscuole di Maio per tutti e di tutti i tipi.

Trovi e puoi contattare Autoscuole Di Maio:

Meta, Corso Italia, 23 – Tel. 081 532 30 46

Piano di Sorrento, Piazza Cota 28/29 – Tel 081 808 64 46

Massa Lubrense, Viale Filangieri, 23 – Tel 081 878 94 41

Sant’ Agata, Via Nastro Azzurro, 27 – Tel 081 948 33 40