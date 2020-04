Aumentano grazie al digitale i proventi del copyright 

Uno studio recente ha scelto di indagare e analizzare nel dettaglio la situazione economica associabile al copyright a livello mondiale e italiano. La ricerca è stata resa nota all’interno dell’edizione 2019 di uno dei resoconti più celebri commissionati dalla International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), ovvero l’ente globale che riunisce gli attori coinvolti nell’intermediazione dei diritti d’autore.

Il Cisac Global Collections Report, questo il nome del documento, è riuscito a fare chiarezza su una serie di dati e numeri che si rivelano estremamente utili per gli addetti ai lavori e non solo. Da questo studio appare chiaro l’emergere di un contesto in cui il copyright, in particolar modo nella sua veste digitale, è diventato un parametro centrale all’interno di quella che è divenuta famosa sotto l’etichetta di industria dell’entertainment.

In questa prospettiva, attirano l’attenzione soprattutto due significativi dati correlati. Nello specifico, quindi, è bene sapere che nel 2018, anno di riferimento per lo studio, il collecting mondiale del copyright è arrivato alla soglia totale di 9,65 miliardi. Un incremento pari al 25,4%, se rapportato ai dati registrati nel 2014.

In questo scenario così positivo deve essere inoltre sottolineata la posizione dell’Italia che si è classifica come sesto mercato al mondo per ciò che concerne la raccolta dei proventi derivanti dal diritto d’autore.

Il copyright in Italia: definizione della protezione

Ogni paese tutela gli autori delle opere dell’ingegno secondo normative specifiche: per capire come funziona il copyright in Italia, per esempio, è anche possibile consultare approfondimenti presenti sul web, come quelli proposti da portali come registrareunmarchio.it.

Per comprendere appieno la portata, le potenzialità e le caratteristiche del copyright è fondamentale chiarire qual è la definizione riconosciuta universalmente e a livello italiano. In questo modo, sarà possibile rintracciare con facilità quegli elementi che devono essere seguiti affinché esso venga applicato nel rispetto della volontà originaria che ha portato alla sua creazione.