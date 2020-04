In arrivo i nuovi prodotti Huawei: ecco quando conviene acquistarli!

L’Huawei P40 Lite ha acceso fortemente la curiosità nei confronti dei nuovi prodotti targati Huawei, caratterizzati dalla dicitura “flagship”. Nuovissimi modelli tanto attesi dai più appassionati. Ma c’è una domanda cruciale che è utile porsi: qual è il momento giusto per acquistarli? Ce lo rivela l’analisi idealo, portale di comparazione prezzi online.

Come è ormai noto, anche per i suoi smartphone top di gamma 2020, Huawei ha scelto di proporre tre diversi modelli Huawei P40, ognuno di questo è stato pensato per rispondere ad esigenze e budget differenti.

I nomi dei modelli di punta sono i seguenti:

P40 , ovvero il modello cardine della nuova famiglia Huawei;

, ovvero il modello cardine della nuova famiglia Huawei; P40 Pro, che ne rappresenta la versione premium.

Le differenze maggiori tra i due risiedono nel comparto fotografico. La versione Pro dovrebbe infatti essere dotata di più obiettivi e funzionalità, sia per quanto riguarda la fotocamera posteriore che la selfie-camera.Le ultime indiscrezioni suggeriscono però anche importanti variazioni a livello estetico: il display della variante più elaborata potrebbe sfoggiare un elegantissimo e funzionale design borderless.

Huawei P40 Lite: conviene?

Come ogni anno, non manca la versione più economica della gamma. Questo è già in commercio da un paio di settimane. Il P40 Lite è caratterizzato da un hardware alleggerito ma non per questo non performante.

Lo smartphone si rivela perfetto per chiunque sia particolarmente interessato a un comparto multimediale di altissimo livello ma non desideri spendere una fortuna.

Nonostante il prezzo di fascia medio-bassa, questo cellulare mette a disposizione ben cinque fotocamere: un obiettivo frontale e una quad-camera principale garantiscono scatti di ottima qualità.

Il P40 economico ha fatto la sua comparsa in Europa senza i servizi Google a bordo. Al posto del Google Store si trova AppGallery, lo store di proprietà Huawei.

Assenti alcune famosissime applicazioni come Youtube e Google Drive, mentre si trovano preinstallati i social più conosciuti, come Facebook e Instagram. Il software è comunque basato su Android 10.

Ma c’è qualcosa di ancora più conveniente, da un punto di vista economico. Basandosi sull’andamento di prezzo di Huawei P30 Lite, idealo ha individuato il momento migliore per l’acquisto a partire dal quarto mese dopo la commercializzazione, ovvero durante l’estate.

Da questo momento in poi il dispositivo dovrebbe subire una svalutazione di circa il 30%, valore destinato ad aumentare esponenzialmente con il passare del tempo, come normale per gli apparecchi di fascia media.

Ma quando conviene acquistare Huawei P40?

In questo caso la situazione è differente. Se il top di gamma 2020 dovesse seguire l’andamento di Huawei P30, l’acquisto è più consigliato 7 mesi dopo il lancio. Proprio in quel periodo lo smartphone dovrebbe far registrare la cifra più bassa sul cartellino del prezzo.

Ciononostante, sconti interessanti sono prevedibili già a partire dal quarto mese, con una riduzione di prezzo del 23,2%.

A differenza del modello low cost, P40 potrebbe poi riacquisire valore in previsione delle festività natalizie. Secondo le previsioni, Dicembre offrirà un risparmio di circa il 20%, il quale si ridurrà ulteriormente nel corso dei mesi invernali.

Quando il P40 Pro al prezzo minore?

Come sappiamo, questo sarà il modello più costoso. In questo caso, i più pazienti saranno ripagati da scontistiche davvero interessanti.

Attendere per circa 7 mesi dal momento della messa in commercio potrà permettere di approfittare di una riduzione di prezzo compresa tra il 25 e il 29% a seconda del taglio di memoria scelto.

Particolarmente conveniente l’acquisto a quasi un anno dal debutto: il fisiologico abbattimento di prezzi al quale si assiste con il passare del tempo potrebbe far registrare notevoli riduzioni, tra il 34 e il 32% in base alla variante.

La longevità del dispositivo resta assicurata dalle ottime componenti hardware e software che vanno a comporre uno smartphone come Huawei P40 Pro, appartenente alla fascia premium.