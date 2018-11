Arriva dal Brasile Fiat Fastback, il SUV Coupé di FCA

Si chiama Fiat Fastback il SUV coupé, prototipo di punta della casa torinese, è stato presentato al salone di San Paolo, in Brasile.

Da un punto di vista tecnico, per quanto riguarda l’equipaggiamento del motore, Fiat Fastback andrà ad impiegare il classico parco motori di FCA, con multijet dotati di filtro antiparticolato SCR e motori a benzina molto performanti nel rapporto prestazioni/consumi. Ha suscitato qualche riserva, il motore mild-hybrid per avvicinarsi alla concorrenza di case incentrate su questa soluzione

Sotto alcuni punti di vista potrebbe rievocare un’autovettura elettrica di una nota casa tedesca ma le differenze sono evidenti se la si analizza con uno sguardo più attento.

Se fino a poco tempo fa si trattava di una sezione rivolto alla quota premium -come lo sono stati i SUV– la straordinaria bellezza del coupé a guida alta sta convincendo le case ad impegnarsi economicamente. Nel concreto Fiat Fastback si presenta come un concept (se escludiamo retrovisori e maschera frontale) alquanto analogo ad una elaborazione in serie.

Il SUV coupé, come si evince dalla foto, risulta molto elegante e curato in termini di aerodinamica, con importanti giochi di vuoto/pieno che trasforma l’auto molto accurata e raffinata. Ben riuscito lo spoiler integrato, così come il profilo complessivo dell’auto.

Non è ancora certo quando arriverà in Italia, dato che si darà priorità alla sostituta di Punto, che se dovesse arrivare dal Sud America sarebbe l’ormai nota e consolidata Fiat Argo.