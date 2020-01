Arte & Decoro assicura la sua presenza sul territorio di Agerola ma non solo. Infatti, la ditta opera in tutta la Penisola Sorrentina ed intende proporsi per lavorare sempre con maggiore continuità, per innalzare sempre di più il livello del proprio operato.

L’attività agerolese è una ditta specializzata in tinteggiature e verniciature di interni ed esterni, oltre ai richiestissimi lavori in cartongesso.

Arte & Decoro è molto richiesta soprattutto per quanto riguarda la pitturazione di facciate esterne, poiché si specializza proprio in questo. Oltre a lavori con vernice, la ditta è molto abile anche in ambito di murature interna, manufatti in legno o ferro.

Insomma, Arte & Decoro è consigliatissima in tutta la penisola e costiera, con svariati anni di esperienza e dedizione al lavoro che hanno permesso di raggiungere alti livelli di qualità e versatilità, anche grazie alla loro attitudine ad operare con i migliori prodotti sul mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: tel. 3208654029 – Email: andrea.cuomo82@gmail.com