Imperdibile offerta dei Supermercato Pollio per festeggiare un evento fantastico: l’anniversario per i 50 anni. Dal lontano 1968, infatti, il marchio Pollio è una vera garanzia in Penisola Sorrentina per qualità e trasparenza. Per festeggiare un evento di questa portata è stata data la possibilità ai clienti di essere selezionato per una spesa gratis, per un importo massimo di 50 euro, tutti i giorni dal primo all’8 dicembre. Una fantastica promozione che fa capire quanto si tenga al cliente.

Tre esse

Corso Italia 377

80063 Piano di Sorrento

Tel. 081 808 8875

di 8 Galleria fotografica Supermercati Pollio, 50 anni di passione









Pollio

Via degli Aranci, 157, 80067 Sorrento NA

Orari: Chiude alle ore 20:30

Telefono: 081 807 4465

Netto

Corso Italia, 178, 80065 Sant’Agnello NA

Orari: Chiude alle ore 20:30

Telefono: 081 877 4851