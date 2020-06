4 regali da fare ai lavoratori durante la crisi

La crisi che ha colpito il mondo dopo la pandemia da Coronavirus ha avuto conseguenze su ogni aspetto della vita.

Nonostante il lockdown, milioni di persone hanno continuato a lavorare per garantire a tutti i beni di prima necessità.

Seppur con paura e ansia, dai magazzini fino ai supermercati c’è sempre, giorno e notte, chi lavora anche in tempo di crisi.

Le aziende devono fare il possibile per mantenere la loro sicurezza sul posto di lavoro e alto il loro morale, attraverso l’adozione di accorgimenti a norma di legge, come l’uso delle mascherine, e incentivando i dipendenti a vivere la giornata senza ansia e preoccupazione.

Fare dei regali è il modo migliore per dimostrare l’apprezzamento verso il lavoro svolto da chi è stato maggiormente esposto ai contagi.

Inoltre, quando un’impresa regala qualcosa di bello e utile ai propri dipendenti, sta a tutti gli effetti creando un rapporto più forte attraverso uno strumento di branding interno. I lavoratori devono sentirsi vicini alle aziende per cui lavorano, e le imprese devono offrire ottimi incentivi e serene condizioni di lavoro.

Dai più utili ai più interessanti, ecco una serie di idee da cui trarre spunto per mostrare vicinanza ai lavoratori in tempi di crisi.

Mascherine

Tutti sappiamo quanto sia utile indossare la mascherina per limitare i contagi e la trasmissione del virus.

Il fatto è che le classiche mascherine sono tutte uguali, quindi regalare mascherine allegre e colorate ai dipendenti è un modo intelligente per tenere alto il morale e favorire un clima sereno.

Le mascherine riutilizzabili in microfibra garantiscono la massima sicurezza e allegria con mille fantasie impresse sul tessuto e sono disponibili su siti come Maxilia.it .

Kit sanificazione

Fazzoletti e gel disinfettante sono entrati a far parte della vita quotidiana in tutto il mondo.

Fornite ai vostri dipendenti un kit completo di tutti gli accessori utili per restare in sicurezza e fatelo personalizzare con logo aziendale o con un messaggio motivazionale stampato con grafica speciale.

Gli stessi kit si possono posizionare all’ingresso della vostra struttura commerciale per metterli al servizio dei clienti, che noteranno subito l’impegno nell’utilizzare prodotti personalizzati.

Benefit economici

Se i vostri dipendenti hanno svolto le loro mansioni come sempre, anche sotto stress da pandemia e con tanta pazienza, potreste anche valutare un premio in denaro.

Non solo un extra in busta paga, ma carte regalo da utilizzare presso negozi convenzionati con la vostra attività o gift card per acquisti su internet.

Accessori di sicurezza

L’emergenza da Coronavirus ha fatto riflettere molte persone e portato alla nascita di accessori per la sicurezza e l’igiene personale.

Dotare i dipendenti di una chiavetta per aprire le porte, digitare e premere tasti e pulsanti è un’ottima idea per eliminare il rischio di entrare in contatto con superfici toccate da centinaia di persone.

Ripensate anche l’angolo bar sul posto di lavoro, eliminando qualsiasi oggetto possa essere toccato da più dipendenti, e regalate a ognuno di loro delle tazze o borracce in alluminio personalizzate con grafica e colori aziendali per dare un tocco di vitalità al vostro rapporto con i lavoratori.

Tempo Libero

Chiunque vorrebbe ricevere regali da parte della propria azienda, soprattutto se si tratta di occhiali da sole, tote bag personalizzate così bene da sembrare parte di una collezione alla moda, e qualsiasi altro oggetto possa fare sentire tutti più vicini, come tappetini per il mouse o dolci confezionati con involucro aziendale.

Powerbank

Ecco cosa serve quando lo smartphone è scarico e lo si utilizza per lavoro.

Le powerbank sono prodotti promozionali che avranno un impatto positivo a lungo termine, perché oltre a durare possono essere regalate veicolando il nome della vostra azienda un po’ ovunque.

Consentono di ricaricare i dispositivi con presa USB e si possono personalizzare a dovere.

I gadget aziendali, se utilizzati nel modo giusto, possono fare la differenza in base al tipo di personale e attività che si gestisce e migliorare l’umore dei dipendenti in tempi di crisi.