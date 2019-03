Anche l’universo femminile ama divertirsi online ed ama farlo soprattutto con i 3 giochi online preferiti dalle ragazze. Nel corso degli anni sono stati sviluppati numerosi titoli rivolti ad un pubblico femminile, realizzati con una grafica che richiami i colori più amati dalle ragazze ed anche con dinamiche di gioco specifiche.

Questo non significa che le ragazze non possano divertirsi con i giochi pensati per i maschi o che non possa avvenire il contrario, ma semplicemente che in rete si trovano anche giochi gratis per ragazze pensati appositamente per il pubblico femminile. E’ utile allora capire quali sono i giochi online che le ragazze prediligono per scoprire di più su questo mondo ed anche per offrire alle videogiocatrici degli spunti per divertirsi gratis online.

Lady Popular

Tra i giochi online preferiti dalle ragazze si trova innanzitutto Lady Popular. Questo gioco è perfetto per le ragazze che sono delle amanti della moda: sono tantissimi gli strumenti a disposizione per adattare al meglio il look del personaggio alle diverse circostanze.

Di fatto questo gioco si basa proprio sullo scegliere lo stile di abbigliamento del personaggio, il taglio di capelli, il trucco e tutto il necessario per creare un look perfetto. Oltre alle decisioni in materia di look, la giocatrice si troverà anche a dover scegliere le ambientazioni in cui porre il personaggio, avendo pieno controllo sul gioco e potendo personalizzare al massimo ogni suo aspetto.

Funny Farm

Il titolo Funny Farm è rivolto invece alle ragazze che prediligono i giochi gestionali. Anche in questo caso si sta parlando di un gioco gratuito, accessibile comodamente online. Lo scopo del gioco è gestire la fattoria e fare di tutto affinché la produzione aumenti.

La tipologia di gioco è molto famosa, ma ciò che caratterizza questo titolo e che lo differenzia rispetto ad altri videogame online simili è la grafica femminile che è stata scelta dagli sviluppatori. Dal punto di vista della dinamica di gioco differisce poco dai gestionali rivolti ad un pubblico maschile, tra i quali si trovano tra l’altro anche titoli dedicati alla gestione della fattoria.

Un aspetto interessante di questo gioco è che è presente anche la possibilità di collaborare con altre persone, sfruttando eventualmente l’integrazione con i propri profili social per entrare in contatto con amici e parenti e per far avanzare l’avventura in maniera più spedita.

Lezioni di cucina di Sara

Più che di un singolo gioco, parliamo in questo caso di diversi titoli, tutti accomunati però dalla stessa dinamica di gioco. Lezioni di cucina di Sara offre infatti la possibilità di cimentarsi con la preparazione online di alcune ricette, dunque i diversi titoli differiscono per la ricetta che la giocatrice andrà a preparare.

Questo gioco è molto gettonato tra le amanti della cucina ed è rivolto non solo alle ragazze, ma anche alle bambine più piccole che hanno già una passione per i fornelli. E’ possibile giocare gratuitamente online, come per gli altri titoli descritti in precedenza. Non c’è bisogno di effettuare alcuna registrazione, basta collegarsi al sito ed avviare la partita per mettere alla prova le proprie abilità culinarie.