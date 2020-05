Positano, si pensa a coppia di stranieri, ma erano qui per lavoro. Scoppia ironia

Positano, Costiera amalfitana. Avvistata una coppia si pensava che con la fase 2 ricomincia a la stagione turistica. La foto alla sponda, dove una coppia, con mascherine in regola, sembra in vaga ricerca della famosa autocertificazione. In realtà abbiamo trovato due persone di Salerno sono venute in costa d’Amalfi e a Positano per lavoro. Ora cerchiamo di vedere il futuro con ottimismo, guardiamo avanti con prudenza, ma senza chiuderci nelle nostre paure