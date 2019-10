Amalfi grande festa oggi con il Galeone della Regata per la chiusura di “A Nuoto nei Mari del Globo” per Salvatore Cimmino, segui la diretta di Positanonews sulla pagina Facebook . La capitale della Costiera amalfitana guidata da Daniele Milano si sta facendo onore per questa occasione, dopo Massa Lubrense, Positano e Praiano, domani Positanonews sarà anche ad Amalfi per seguire l’ultima tappa di questo appuntamento contro ogni tipo di barriere.

“Sono un missionario” ci ha detto Cimmino a Praiano oggi “Bisogna smuovere le barriere anche della mente, affinchè il mondo migliori” . Dall’Africa, all’America, dal Parlamento a Roma a l’ONU, Cimmino è l’ambasciatore del mondo della disabilità affinchè essa sia una forza. Ed è un vulcano incredibile di idee e di umanità straordinario “Un miracolo” la sua vita .

di 3 Galleria fotografica Praiano, l'accoglienza di Salvatore Cimmino dopo la grandiosa traversata da Positano





di 8 Galleria fotografica Positano, la seconda tappa di Salvatore Cimmino: in partenza verso Praiano









di 14 Galleria fotografica Positano: A Nuoto nei Mari del Globo









di 9 Galleria fotografica Massa Lubrense: Salvatore Cimmino pronto per la traversata con il sostegno degli studenti









Alle 11.30 di domani la spiaggia grande, lato Beach, ci sarà l’arrivo dell’ultima tappa della manifestazione organizzata da Cimmino per sensibilizzare cittadini ed istituzioni sul grave problema delle barriere architettoniche e sociali che ancora oggi costituiscono ostacoli spesso insormontabili per le persone con disabilità.

L’iron man Salvatore, giungerà a nuoto da Praiano e sarà scortato dal galeone di Amalfi e da altre imbarcazioni del circolo canottieri.

L’iniziativa sportiva di sensibilizzazione sui temi della diversità dell’iron man Salvatore Cimmino, che per la sua sedicesima tappa si dipana sulla rotta Massa Lubrense – Amalfi, con soste a Positano e Praiano, dal giorno 11 al 13 ottobre 2019.

Cimmino, atleta senza una gamba che dal 2010 nuota sulle lunghe distanze nei mari del pianeta intero per fare cultura della disabilità perché essa non sia considerata una barriera insuperabile, perché non sia solo un vissuto personale racchiuso e nascosto tra le mura di una casa, nell’arco di tre giorni nuoterà fino ad Amalfi, dove taglierà il traguardo il 13 ottobre.

L’arrivo è previsto all’incirca per le 12.00 alla spiaggia di Marina Grande, dove il Comune di Amalfi, che patrocina l’evento su proposta del consigliere delegato allo sport Francesco De Riso, ha previsto un’area d’accoglienza ed intrattenimento dedicata alle associazioni sportive, agli sportivi ed ai curiosi che vorranno accogliere Salvatore Cimmino alla fine della sua impresa sportiva.