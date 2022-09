Un Voto al buio, forse è sintomatico del momento di confusione politica ed elettorale in Italia, dell’astensionismo in Campania e in Italia, e ancora di più in Costa d’ Amalfi . Ma a Positano davvero si è trattato di votare al buio, dalle 19, 30 circa è venuta a mancare energia elettrica nelle sezioni elettorali 1,2 e 3, le principali del paese, la numero 4 si trova a Montepertuso. I Presidenti di seggio fanno luce con i telefonini . Nella cittadina della Costiera amalfitana come ovunque votanti in calo e giornata tranquilla, ma in serata, dopo la pioggia si incrementa l’affluenza e all’improvviso viene meno l’illuminazione nei seggi. Dopo un momento di disorientamento i Presidenti di seggio hanno illuminato le cabine posizionando in alto gli smartphone in modalità torcia.

Dopo una giornata di pioggia e maltempo anche in Costa d’ Amalfi ci sono stati dei problemi con l’energia elettrica, ma ora il problema non è tanto dell’Enel, quanto di una parte dell’impianto di illuminazione della scuola media, il plesso dell’istituto comprensivo Luca Antonio Porzio dove si svolgono le operazioni elettorali, situato in Via Pasitea nel quartiere di Fornillo. All’ingresso del plesso l’illuminazione c’è, manca solo in una parte del plesso, proprio dove sono collocati i seggi dove si vota, nel corridoio , dove i cittadini fanno la fila, l’illuminazione avviene con la torcia, mentre nelle cabine con gli smartphone cellulari posizionati ed appoggiati sopra gli spigoli pur di non interrompere o rinviare il voto, una soluzione che ha garantito comunque che tutti potessero adempiere al loro dovere civico , che è anche un diritto, non era possibile immaginare di mandare via tutti proprio nel momento di massima affluenza. Quindi una soluzione che ha permesso comunque a tutti di votare .