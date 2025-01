Vira Carbone chiude il Gusta Minori. Oggi, sabato 10 Settembre 2022, Vira Carbone chiude la trilogia della questa breve ma intensa rassegna letteraria del Gusta Minori. Vira Carbone, reduce dai successi di Rai1, ci dirà come vivere bene e a lungo con i consigli di Buongiorno Benessere, condotti dal suo libro “Il grande libro della longevità”. E magari potrebbe non mancare una passeggiata al Sentiero dei Limoni!

“Vira Carboni, a Minori, porterà i consigli per vivere bene e a lungo. E questo è il concetto basilare della Città del Gusto. Questo libro nasce da un’esigenza precisa: scoprire e condividere i segreti per vivere il più a lungo possibile. Questa necessità parte dalla consapevolezza che mantenere sano il nostro organismo equivale a garantire un’elevata qualità della vita, preservandola con amore. Non solo vivere a lungo, quindi, ma vivere bene: per raggiungere tale ambizioso traguardo occorre mantenere in perfetta salute ogni organo che compone il corpo, ed è proprio questo il punto di partenza del nostro viaggio. Un viaggio meraviglioso che, grazie alle parole di autorevoli medici – ha affermato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di Gusta Minori – già volti familiari al pubblico di “Buongiorno benessere”, ci porterà ad avere piena cognizione del nostro organismo.