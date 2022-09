Vietri sul Mare: a Dragonea le panchine sono diventate legna da ardere

Così il Comitato Civico Dragonea:

Panchine lignee, in condizioni deplorevoli, bisognose di intervento o sostituzione, consumate, fatiscenti, prive di pezzi, scheggiate, pericolose perché le schegge di legno possono ferire, soprattutto bambini e bambine.

Fioriere in ceramica danneggiate. Aiuole abbandonate a se stesse con piante ormai essiccate.

Pavimentazione della piazza nel degrado totale con mattoncini danneggiati con il rischio di procurare incidenti ed infortuni.

Per non parlare dei sanpietrini nei pressi della fontana già dissestati, ricordiamo che solo a maggio scorso erano stati sistemati e si diceva che il lavoro fosse stato svolto a “regola d’arte”, ecco, bisognerebbe capire quale tipo di “arte” è stata usata e perché dopo soli 4 mesi siamo punto e accapo.

Ma una domanda che ci poniamo e rivolgiamo alla nostra amministrazione ed in particolare all’assessore alla manutenzione e ai lavori pubblici, ci spiegate quella determina n. 147/2022 del 02/05/2022 con oggetto “lavori di Restyling piazzetta di Dragonea” per l’importo di 6.000€ quale rinnovamento o miglioramento ha apportato alla medesima Piazzetta? Quali sono in dettaglio i lavori che sono stati svolti?

Ci spiegate perché per la nostra Piazzetta non viene usata la stessa solerzia ed attenzione che avete avuto per i tanti decantati e sponsorizzati lavori di restyling della villa comunale a Vietri?

Sono tutte domande che i cittadini di Dragonea, fino a prova contraria anch’essi appartenenti al Comune di Vietri, si pongono da anni senza avere una risposta?

Un’osservazione, noi la diamo, la cultura del decoro urbano è andata smarrita nella nostra frazione, è difficile trasmettere il valore del bene pubblico a un singolo individuo cresciuto con il culto della proprietà privata ma è ancora più difficile che tale valore ci venga trasmesso dal Comune di Vietri dal quale invece bisogna pretenderlo.

Ci è capitato tante volte di definire una panchina la “nostra” panchina perché lì ci incontravamo con la compagnia, con la ragazza o il ragazzo o semplicemente la si occupava per leggere. In quel senso del possesso sta il significato di bene pubblico che dovremmo ricominciare a rispettare e pretendere che sia curato da chi amministra la città.

Questo comunicato si propone di dare un’attenzione e voce a quelle problematiche che tanti nostri cittadini ci segnalano quotidianamente per i quali vorrebbero sia data una soluzione per il bene della nostra amata frazione.

𝙒 𝘿𝙧𝙖𝙜𝙤𝙣𝙚𝙖! 𝙒 𝙄 𝙉𝙤𝙨𝙩𝙧𝙞 𝙘𝙞𝙩𝙩𝙖𝙙𝙞𝙣𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙞 𝙧𝙖𝙨𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖𝙣𝙤 𝙙𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩𝙖̀!

Unitum Semper Vincere!