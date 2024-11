Vico Equense – US Faiano 1-1, mister Amato: “arbitraggio a senso unico”. Alla terza giornata di campionato Eccellenza girone B il Faiano fa visita al Vico, a secco di vittorie e desideroso di riscatto. In campo subito i nuovi arrivati: il difensore Quinterno a dare man forte a Puccinelli e il portoghese Djalo. Inizia la partita e gli ospiti partono subito forte, prendendo un palo al 6′. Si salva Leone. Assedio Faiano, il N7 bianconero è scatenato e anticipa un paio di volte Mezavilla. Al 13′ si vede il Vico, ma il pallino del gioco è sempre degli ospiti che, dopo il palo, prendono anche la traversa. Faiano in attacco, colpo di testa di Somma, ma Pellegrino sbaglia un gol che l’arbitro avrebbe annullato per fuorigioco. Termina il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa match concitato: il Vico è aggressivo, Quinterno viene espulso per somma di ammonizioni. I costieri attaccano e Guidoni si procura un rigore che Djalo segna magistralmente. Prima rete nel Vico per il N10 e soprattutto prima rete del Vico in questo campionato. Occasioni da ambo le parti: gli ospiti cercano il pareggio vanno all’arrembaggio, trovando Leone sempre pronto. Al 90′, però, dopo che l’arbitro assegna 5 minuti di recupero, accade di tutto: gli ospiti compiono la missione e ripristinano la parità. L’arbitro elargisce cartellini rossi, lasciando il Vico in 8, gli animi si fanno concitati e si scatena una rissa. Finisce 1-1 Vico Equense – Faiano. Al termine della gara un deluso mister Amato afferma: “I ragazzi sono stati encomiabili, hanno fatto un’ottima prestazione contro una grande squadra. Abbiamo preso gol su distrazione, bastava stare più attenti”. Poi sul nuovo attaccante Carlos Djalo il mister si pronuncia così: “Abbiamo preso un giocatore che finalmente fa salire la squadra, ma da quando l’arbitro ci ha concesso il rigore, è stata una direzione tecnica a senso unico. Bisogna rivedere qualcosa sugli arbitraggi”.