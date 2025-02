Vico Equense: classi prime spiccano il volo

Stamattina accoglienza delle classi prime dell’istituto comprensivo Costiero diretto dal dirigente scolastico Debora Adrianopoli. Il progetto accoglienza “Spicchiamo il volo come farfalle” vuole pertanto attribuire valenza e significato al passaggio delicato e fondamentale, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Il filo conduttore, ha spiegato il dirigente , è proprio la trasformazione di un bruco in farfalla per spiccare il volo verso la conoscenza e per raggiungere capacità e abilità nuove. Un piccolo bruco che vivrà a piccoli passi l’esperienza della crescita e della sua trasformazione finale in farfalla. Infatti, il progetto descrive, in chiave metaforica proprio il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia, quando erano ancora dei bruchini, alla Scuola Primaria trasformati in farfalle.I bambini hanno attraversato un bruco accompagnati dalle docenti delle scuola dell’infanzia e sono stati accolti dai nuovi docenti con una coroncina a farfalla.