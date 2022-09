Venditti a Sorrento pensa a Lucio Dalla

Venditti in vacanza in barca a Sorrento: “Ho pensato di venire qui perché ora che siamo in concerto con De Gregori manca Lucio”.

In diretta Fb il cantante romano confessa ai fan che già pensa ai prossimi concerti: “Non sono abituato a spostarmi per le vacanze, lo faccio solo per lavoro”.

Poi inquadra con il cellulare l’albergo dove Dalla compose Caruso: “Li avevo una stanzetta anche io”. E aggiunge: “Sorrento si è liberata del turismo cialtrone. Di notte è solo per noi. Tutta l’Italia è bella. Ma Napoli ha qualcosa in più”.