Usura: ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nel salernitano

Nella mattinata odierna, personale del Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore ha eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, emessa nei confronti di C.R. (classe 1983) indagato per il reato di usura, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di persona che svolge attività imprenditoriale, e per il reato di estorsione, perché, al fine di assicurarsi il profitto del delitto precedente, costringeva la persona offesa a versare ratei usurari mediante reiterate minacce. In particolare, salva la presunzione di innocenza, le indagini sin qui compiute hanno consentito di far emergere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di C.R., il quale, in corrispettivo di un prestito, pretendeva dalla persona offesa, esercente l’attività imprenditoriale di commercio di materiale edile, la restituzione di un importo nettamente superiore, facendosi promettere e successivamente consegnare interessi usurari al saggio annuo superiore al 60 %. L’attività investigativa condotta dal Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore, con la direzione di questa Procura della Repubblica, ha permesso di confortare le propalazioni della persona offesa con riscontri obiettivi. In sede di esecuzione della misura sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un’arma con matricola abrasa, circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed altro materiale attinente ai reati contestati. Per questi ulteriori reati, il predetto C.R. (classe 1983) é tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Nocera Inferiore, 14 settembre 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA