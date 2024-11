Un Napoli indiavolato batte il Milan per 2-1. Il Napoli si presenta al cospetto dei campioni d’Italia per la settimana giornata di campionato. I rossoneri, orfani di Leao, gli azzurri di Osimhen: in campo due squadre simili e con la stessa tipologia di gioco. Avanza il Milan che per il primi 20′ annienta il centrocampo di Lobotka e Anguissa, impensierendo più volte il buon Meret. Il Napoli soffre, ma il carattere c’è, così come c’è il rigore conquistato da Kvaratskhelia, che Politano mette a segno non benissimo. Ora avanza il Napoli, ma Giroud trova il gol del pari. Spalletti dalla tribuna apporta cambi: esce Politano dolorante ed entra a sorpresa Zerbin. Escono anche Zielinski, Raspadori e Mario Rui per Ndombele, Simeone e Olivera. E proprio un cholo determinato, che avanza senza paura, a portare gli azzurri nuovamente in vantaggio. L’arbitro assegna 6 interminabili minuti di recupero in cui i rossoneri ce la mettono tutta per portare a casa almeno un punto, ma il Napoli soffre senza ma non cedere. Milan – Napoli termina 1-2: Spalletti può sorridere, il suo Napoli vince in Europa e vince pure in campionato, dove agguanta l’Atalanta sulla vetta dei 17 punti.