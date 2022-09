Tutto pronto a Positano per l’ultima tappa di Dominate the Water. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è pronta per l’ultima tappa di Dominate the Water, un circuito di gare di nuoto in acque libere per agonisti, master e professionisti, ideato per amore dello sport e dell tutela del mare.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, poiché in Italia sono pochissimi gli atleti a praticare le acque libere. E, dunque, l’obiettivo è duplice: sensibilizzare il più possibile le persone sul tema ambientale e promuovere uno sport poco conosciuto.

L’ultima tappa si terrà oggi a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. A causa dell’aggravarsi delle previsioni meteo di domenica 25 settembre, infatti, il programma di gara è stato rivisto per garantire a tutti partecipanti di gareggiare in sicurezza come segue:

SABATO 24

Ore 10.45 – Miglio Marino

Ore 15.00 – gara 3km

STAFFETTA DEFINITIVAMENTE ANNULLATA