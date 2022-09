Traffico in Costiera Amalfitana: Ferraioli replica alla Hofman.

Nella giornata di ieri il Distretto Turistico è stato chiamato in causa dalla lettera della giornalista ed amministratore pubblico Silvia Hofmann sul traffico in Costa d’Amalfi.

Gentile Silvia,

La ringrazio per la lettera che ci ha scritto. Malgrado ci stia rappresentando un problema, le Sue parole ci parlano anche di amore per la nostra terra, che mostra di conoscere molto bene e di apprezzare come luogo dell’anima nonostante i disagi che fa presenti, e ci fanno capire che la Sua è una mail dettata dal cuore e dalla volontà di aprire una riflessione positiva sulla gestione e sul futuro della Costa d’Amalfi.

Con la Sua mail, ci chiama in causa per l’operato nella gestione del traffico. Pur non essendo materia di nostra diretta gestione, nel preciso intento di tracciare un futuro sostenibile per la destinazione turistica Costiera amalfitana, abbiamo avviato materialmente proprio nel 2022 alcuni progetti che nel lungo termine si pongono l’obiettivo di incidere sulla mobilità locale, che si aggiungono a quanto già iniziato nel 2020 con le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici.

La Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, braccio operativo del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, grazie al contratto di sviluppo siglato con INVITALIA ad agosto del 2020 ha lanciato il progetto relativo all’installazione di 20 colonnine di ricarica elettrica per auto, moto e biciclette sull’intero territorio. La Costiera amalfitana, grazie anche al contributo apportato da questo progetto, è il miglior viaggio on the road da fare con un veicolo elettrico. A renderlo noto è stato il portale inglese Compare The Market, che ha analizzato i roadtrip più popolari in tutto il mondo per rivelare i percorsi più adatti ai veicoli elettrici in base alla disponibilità di punti di ricarica. La Divina è il viaggio su strada più eco- friendly seguito da vicino da Big Sur, l’autostrada che affianca l’Oceano in California, e dal percorso Transfagarasan in Romania.

Il 24 aprile 2022 abbiamo lanciato, dopo una stagione pilota, il progetto “Elettrify” per la micro- mobilità sostenibile, realizzato dal Distretto con Comune capofila Tramonti e con l’adesione di quasi tutte le amministrazioni comunali della Costa d’Amalfi. Grazie a Elettrify 600 mezzi, soprattutto e- bike, sono disponibili in sharing per la prima volta in Costiera. Per ridurre al minimo l’impatto della flotta elettrica, sono state allestite 380 stazioni per la sosta esclusiva e dedicata, in modo che i mezzi non vengano parcheggiati in maniera disordinata e casuale nei contesti urbani e paesaggistici di pregio.

