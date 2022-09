Tassa…tassa delle mie brame, chi paga di più nel reame?

L’imposta di soggiorno, definita erroneamente tassa di soggiorno, è un tributo locale, il cui principio base è quello che il turista, nel momento in cui si reca in un altro comune, possa coprire le maggiori spese, per aver usufruito in parte, di tutti i servizi offerti da quel luogo.

La tassa quindi, serve a finanziare proprio tutti i servizi, come ad esempio: il trasporto pubblico, la cura del verde cittadino, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè tutti gli altri servizi pubblici.

Lo stabilisce l’articolo 4 del decreto legislativo sul “federalismo fiscale municipale”, introdotto da Silvio Berlusconi nel 2011, dedicato alla imposta di soggiorno.

Lo scopo è proprio quello di riscuotere il capitale necessario per gli investimenti atti a incrementare il turismo, creando un flusso che porti denaro alle casse comunali, in modo da non impattare sulla tassazione dei residenti, ma ottenendo il denaro direttamente dai turisti.

Questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva, ma dalle persone che vi soggiornano, e l’intero ammontare incassato dall’Ente comunale, come da normativa, è da investire interamente in ambito turistico.

Non solo a favore delle strutture alberghiere vere e proprie, ma a quelle dell’intero comparto, incluso l’extralberghiero e tutte le aziende che operano nel turismo, dai balneari ai servizi commerciali, e tutti quelli che lavorano nel settore e che vedranno diminuire consistentemente gli utili dopo il pagamento di bollette di energia ed acqua, raddoppiate o triplicate rispetto all’inizio stagione.

L’aumento del gettito della tassa di soggiorno non recupera di certo, se non in minima parte, l’aumento delle spese delle nostre amministrazioni, pertanto si rischia seriamente un taglio di parte dei servizi ai cittadini.

Oltre alle suddette voci di spesa, occorre tener conto che l’aumento stagionale della popolazione nei comuni a vocazione turistica, richiede anche maggiori controlli di ordine pubblico per il presidio di alcune aree, in particolare per la gestione caotica del traffico veicolare, la movida violenta, la prostituzione ecc.

Un’altra parte tutt’altro che trascurabile degli incassi della cosiddetta tassa di soggiorno, vengono utilizzati per sostenere gli eventi, che insieme alle bellezze naturali ed artistico-culturali, costituiscono in realtà il vero motore, generando un incremento, a volte fin troppo rilevante, di presenze turistiche, ed in generale dell’indotto economico.

Il Presidente Campania Atex Sergio Fedele, con la sua lettera pubblica, invita a riflettere su di un pensiero di Gandhi, ovvero che le istituzioni più che distribuire pesci, dovrebbero concentrarsi a riparare e costruire le reti da pesca.