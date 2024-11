Sorrento, Vincenzo Maiuri: “Contro l’Aprilia giusto approccio”

Lasciato alle spalle il vittorioso derby contro la Palmese, ora si guarda alla prima trasferta in terra laziale, contro l’Aprilia, un vecchio cliente affrontato nella stagione 2001/02, la gara nella cittadina dell’Agro romano terminò uno pari al ritorno ed all’andata a Sorrento finì 2-1 per i rossoneri.

È stata un settimana in cui la “squadra si è allenata bene e con il piglio giusto e quindi si è instradata verso la partita di domenica contro l’Aprilia” però rimarca “è chiaro che dobbiamo ancora crescere sotto tanti punti di vista e mantenere dei pregi, perché comunque nelle partite sono venute delle situazioni positive che la squadra ha messo in campo”. In poche parole si deve continuare su questa strada: “Quindi dobbiamo avere la capacità di mantenere le cose positive e di lavorare sulle cose che magari possiamo fare al momento meglio”. Non sarà una gara facile ma “i ragazzi stanno bene e si sono allenati con grandissimo impegno, sapremo che dovremo incontrare una buona squadra che sicuramente ci renderà la vita difficile ma noi le renderemo ancora la vita più difficile, perché teniamo a questa gara tantissimo come del resto a tutte le altre, perché sono gare che possono togliere i 3 punti”.