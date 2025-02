Sorrento, Vincenzo Maiuri: “Con la Palmese vincere con tutte le nostre forze”

Una settimana in cui la testa è stata messa alla gara contro la matricola terribile Palmese, che in questo inizio di campionato ha racimolato una vittoria ed un pareggio, con questo “la preparazione sta andando bene, la squadra sta svolgendo tutto quello che deve fare, con tranquillità e convinzione, sicuramente ci faremo trovare pronti nella partita”.

Sull’inizio di stagione, commenta: “È stato un inizio di campionato sì sfortunato, anche se ci sono state delle pecche arbitrali, non possiamo gestirle, dobbiamo vedere le nostre competenze che sono quelle del campo e della partita”. E continua: “Non possiamo controllare un arbitro o un guardialinee che ci annullano un gol come quello di domenica regolarissimo o altre situazioni, che non mi va di commentare perché sono passate”.

Ora si guarda al derby tutto rossonero contro i vesuviani: “Siamo entrati in una partita nuova che dobbiamo giocare bene e fare da squadra, cercare di vincere con tutte le forze che abbiamo in corpo. Da questo punto di vista la squadra c’è, è un gruppo sano, valori e principi buoni per cui ci siamo, adesso manca poco per ultimare la preparazione a questa partita e poi andremo dentro”.