Sorrento tenace, battuta la Palmese (Video intervista Maiuri)

Non era facile dal venire da un inizio campionato con una sconfitta ed un pareggio sapendo che la fortuna ha volto le spalle, ma stavolta la dea non lo è stata bendata, e dopo la rete iniziale di Palmieri ci sono state le due di Gaetani che hanno dato la svolta ad una gara che si era messa di traverso.

L’inizio della gara inizia con due squadre aggressive, i costieri in qualche fase di gioco preferiscono il lancio lungo verso gli attaccanti che il giostrare palla a terra come i determinati vesuviani, ma nessuno arriva ad impensierire il portiere avversario. Per vedere il primo sussulto deve correre il 26’ quando Petito fa tutto bene tranne il tiro finale che va oltre la traversa. A sorpresa arriva le rete ospite al 36’ con la punizione battuta magistralmente da Palmieri con la palla che scavalca la barriera e si infila a fil ai palo.