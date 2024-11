Sorrento pericolo per barriere lasciate a terra, per chi va a Napoli giornata da incubo per viabilità . Pericolo per chi va a Sorrento con le barriere lasciate a terra, sono cadute in nottata a causa del vento. Giornata di allerta meteo in Campania , si registrano problemi per chi dalla Penisola Sorrentina va a Napoli in particolare, oltre alla galleria di Seiano a Vico Equense e l’imbocco dell’Autostrada A 3 Napoli – Salerno con gli ordinari problemi di traffico, l’accesso per il porto è stato chiuso causa allagamenti. Si prevede caos, affrettatevi se dovete andare all’aereoporto o alla stazione