Sorrento. Nave Le Lyrial della Ponent Cruise oggi a Sorrento domani a Positano e poi Amalfi

La nave Le Lyrial comandata da Aurelien Lorent, con 200 passeggeri a bordo è nuova nel Golfo di Sorrento, la guardiamo con l’orgoglio marinaro perchè costruita da Fincantieri Ancona sette anni fa. La caratteristica di questa nave e di tutte quelle della compagnia Ponant è quella di essere dotate di prua rompighiaccio , e permettersi quindi viaggi polari di lusso a 5 stelle. Piccola e lussuosa , si muove come uno yacht nelle acque di porti turistici importanti ove non possono le grandi navi.

Unico armatore francese di navi da crociera e numero 1 al mondo nelle crociere polari, PONANT si è affermato come il punto di riferimento per un nuovo stile di crociere di lusso attraverso un concetto unico di viaggio per mare che combina itinerari eccezionali e servizi alberghieri 5*, a bordo di lussuose navi su a misura d’uomo.

La crociera in corso della nave Le Lyrial è di 7 giorni, da Civitavecchia-Roma a La Valletta. I prezzi partono da 12750 USD (tariffe in camera doppia). L’itinerario inizia il 09 settembre 2022 e termina il 16 settembre 2022.

La brochure della compagnia Ponant recita così:

Salpando da Civitavecchia, la tua nave si dirigerà prima verso Sorrento. Aggrappata alle scogliere del Golfo di Napoli, la città può essere orgogliosa di aver affascinato autori famosi come Byron, Tolstoj, Dickens o Goethe, con il suo stile di vita gentile e l’atmosfera romantica.

Esplorerai Amalfi e Positano, città sublimi lungo la famosa Costiera Amalfitana. Sospeso tra cielo e mare, questo lembo di terra a picco sul mare, Patrimonio dell’UNESCO, vanta eccezionali bellezze naturali e un’architettura unica.

Un po’ più a sud, scoprirete le isole Eolie e, mentre siete in mare, l’incredibile spettacolo del vulcano Stromboli, un vulcano attivo il cui cratere erutta regolarmente con colate laviche. Lipari è la capitale dell’arcipelago vulcanico delle Eolie ed è particolarmente conosciuta per i suoi numerosi gioielli naturali e architettonici

Le Lyrial poi traccia una rotta verso la magnifica Sicilia. A Palermo, capoluogo della Sicilia, potrai visitare monumenti emblematici come la cattedrale del XII secolo e il Teatro Massimo, uno dei più grandi teatri d’Europa.

le recensioni su questa nave :

“Crociera da Venezia ad Atene”

20 lug 2022 Boeing747-8I, Freeport, New York

Questa è stata la nostra prima crociera con Ponant. In precedenza abbiamo viaggiato con Crystal Cruises e alcune altre compagnie di crociera oceaniche e con crociere fluviali AmaWaterways. La compagnia si autodefinisce una compagnia di crociere di lusso, ma sulla base di questa esperienza con loro, direi che non è stata un’esperienza di lusso per quanto riguarda il servizio e il cibo in generale. In primo luogo, la nave Le Lyrial è molto bella e Ponant la mantiene in condizioni eccellenti. Con un massimo di circa 240 passeggeri, era una nave davvero bella e ben costruita. L’equipaggio per la parte post è molto cordiale e il nostro assistente di cabina è stato eccellente. L’itinerario è stato molto piacevole e ha fornito una bella panoramica della regione adriatica (Croazia, Montenegro e Grecia). Il punto in cui questo viaggio non ha soddisfatto le aspettative, in base alla strategia di marketing dell’azienda, è stato il servizio e la qualità del cibo. Dal servizio nella lounge al ristorante a buffet al raffinato ristorante, il team su questa nave non aveva le carte in regola per rendere questa esperienza di lusso. Il cibo era semplicemente OK… qualcosa che potresti trovare su una grande nave di fascia media, non su una nave di lusso. Altri aspetti deludenti del viaggio… il docente di questa partenza era nella migliore delle ipotesi un dilettante e poteva solo raccogliere l’energia per leggere da un copione; il team delle escursioni a terra è stato inadeguato rispetto alla conoscenza delle destinazioni ea fornire informazioni accurate sui luoghi da visitare. Era tanto più sorprendente in quanto questo itinerario era in una regione che Ponant ha navigato per anni. Viaggerei di nuovo con Ponant? Io davvero non so. Mi piacerebbe pensare che darei loro una possibilità in più e vedere come va. Ma viaggiare con loro non è una proposta economica.