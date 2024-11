Sorrento, mensa scolastica a rischio. Ancora un ricorso al TAR . La SOCIETA’ “S. SRL.” in data 8.9.2022 ha notificato, come da protocollo, ricorso proposto dinanzi al TAR Campania Napoli contro il Comune di Sorrento e la Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina (C.U.C.) per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art.56 c.p.a. della determina a contrarre n. 1212 del 23.8.2022 con la quale il Comune di Sorrento ha stabilito di affidare a terzi il servizio di refezione scolastica per 3 anni (anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025). Il Comune amministrato dal sindaco Massimo Coppola è corso ai ripari dando incarico all’avvocato , ma nel caso di sospensiva si potrebbe verificare il caos. Non siamo a conoscenza di una eventuale istanza e quindi ad ogni buon conto pubblichiamo in allegato l’atto in modo che i lettori possano rendersi conto. Quindi questo sotto è l’atto ufficiale, Positanonews fornisce direttamente i documenti in modo da dare modo ai lettori di informarsi alla fonte e anche per verificare la fonte con un check fact da parte dei nostri lettori che ascoltiamo , seguiamo e ringraziamo.