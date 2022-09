Sorrento Futsal, al via la nuova stagione 2022/2023. Domani alle 18 partirà ufficialmente la stagione del Sorrento Futsal, che esordirà in casa contro il Futsal Flegrea. Grande ritorno sulla panchina della prima squadra del mister José Astarita, che lo scorso anno ha allenato la Juniores, vincendo la Coppa Disciplina. “Torno nella prima squadra con l’entusiasmo e la voglia di mantenere fede agli impegni che ho preso con la società – esordisce Astarita -. È stata richiesta la salvezza diretta in un girone tecnicamente molto competitivo a 14 squadre e, con la rosa che ho a disposizione, ci sono buone speranze”, continua. Una rosa composta da calcettisti provenienti dalla Juniores, che dovranno dimostrare di essere all’altezza dei grandi, tre nuovi acquisti e un gruppo solido che milita in rossonero da molti anni, come il capitano Francesco De Vivo. “È una soddisfazione giocare nella squadra della città in cui sono nato, sono nel Sorrento Futsal da otto anni e, più o meno da cinque, ne sono il capitano. Pronti per sabato? Assolutamente sì, dopo due settimane intense di preparazione e di concentrazione, siamo molto carichi”, afferma. Uno dei nuovi arrivati è il 34enne napoletano Daniele Melise, che di esperienza nella categoria ne ha davvero tanta e che non nega di “aver sposato questo progetto perché creato da persone serie e costituito da un gruppo sano con cui si può lavorare bene”.