Sorrento, cordoglio per la scomparsa di Carolina Di Leva vedova Iovino (Nella)

Sorrento piange la scomparsa di Carolina Di Leva, vedova Iovino, conosciuta affettuosamente come Nella. A darne il triste annuncio i figli Maria e Luigi, la nuora, i nipoti, le sorelle, i fratelli, i cognati ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora le porgono l’estremo saluto.

Il rito funebre sarà celebrato domenica 4 settembre alle ore 18.00 nella Basilica di Sant’Antonino in Sorrento.

La redazione di Positanonews esprime le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.