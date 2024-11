Soppresso il seggio elettorale di Erchie. Si voterà a Maiori. Cirielli: “Intervenga il Prefetto. Così si favorisce l’astensionismo”

“È inconcepibile e inaccettabile che – proprio quando i sondaggi registrano un considerevole dato sull’astensionismo, quasi il 40% – invece di lavorare per controvertere tale tendenza, il sindaco di Maiori decida di sopprimere il seggio elettorale di Erchie, costringendo gli abitanti del posto, tra i quali molti anziani, a percorrere 9,3 Km di strada costiera per portarsi a Maiori. Così, evidentemente, si favorisce la non partecipazione degli abitanti di Erchie al voto di domenica. Chiedo al Prefetto di intervenire”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Si trovi con grande celerità una soluzione alternativa, un’adeguata struttura che possa ospitare a Erchie il seggio elettorale”.