Sergio Costa rieletto la spunta con Di Maio nel suo collegio, quella sua visita a Sant’Agnello nell’oasi del WWF Di Maio sconfitto nel suo collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta, non sarà nel prossimo Parlamento. A vincere è stato Sergio Costa (M5S). Sconfitto proprio Luigi Di Maio (Csx), Mara Carfagna (Az/Iv) e Mariarosaria Rossi (Cdx). In anteprima lo ha riportato YouTrend. Quando sono state scrutinate 128 sezioni su 440, l’ex ministro dell’Ambiente è al 41,81%; Di Maio è fermo al 23,70%, seguito da Rossi al 21,77% e Carfagna al 6,32%. Il collegio uninominale Campania 1-02 (Napoli-Fuorigrotta) è uno dei due collegi uninominali che insistono sul territorio del comune di Napoli. Anche nell’altro collegio, Napoli-San Carlo all’Arena, si profila una vittoria del candidato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, al 50,55% dopo 117 sezioni scrutinate su 444. Il dato è stato poi confermato , su Positanonews tutti i risultati in diretta . Una persona seria l’ex Ministro che Positanonews, il quotidiano della Costa d’ Amalfi e Sorrento ha intervistato durante la sua visita in Penisola Sorrentina a Sant’Agnello e all’Oasi in Città con il sindaco Piergiorgio Sagristani e il Presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’ Esposito.