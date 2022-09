Seggi aperti per il voto fino alle 23, ma prevista bomba d’acqua in Campania. Si vota per cambiare il Parlamento, seggi regolarmente insediati anche in Costiera amalfitana di cui ci occupiamo ma il rischio e’ il meteo . Si prospetta una bomba d’acqua anche se all’interno, in Costa d’Amalfi e Sorrento annullati eventi e le vie del mare sono a rischio da e per Salerno, Napoli, Positano, Amalfi , Capri, Ischia e Procida.

Rischio grave e’ quanto emergerebbe dai primi dati in arrivo dai modelli di calcolo ad altissima risoluzione (1km) che per la prima volta mettono in evidenza il rischio di una bomba d’acqua di 400 litri su metro quadro attesa domenica sera in poche ore poco a nord di Napoli, nel casertano in Campania.

Chiusi giardini e parchi, annullati eventi all’aperto

Come si vota