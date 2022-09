Sant’Agnello, housing sociale fra tre giorni si va in Tribunale. Cosa succederà? Come abbiamo scritto e come era prevedibile sono stati Rinviati a giudizio il sindaco Piergiorgio Sagristani , l’ingegner Antonio Elefante, e tutti gli indagati per la vicenda dell’housing sociale di Sant’Agnello. Per loro le accuse mosse dalla Procura di Torre Annunziata sono di lottizzazione abusiva e altri reati legati alla realizzazione del complesso immobiliare di via Monsignor Bonaventura Gargiulo composto da 53 appartamenti oltre a box e locali commerciali. Il 16 settembre al tribunale di Torre Annunziata prima udienza del processo a carico di amministratori pubblici, imprenditori e tecnici.

Al momento nelle abitazioni risiedono 37 famiglie assegnatarie che però sono sempre a rischio sgombero, visto il ricorso in cassazione, ma l’ultima decisione è stata la sospensione dello stesso “In attesa dell’esito del giudizio”

E cosa succederà? Intanto molti reati arriveranno alla prescrizione, il tutto si gioca sulla lottizzazione, se non si arriva a condanna la vicenda è di fatto chiusa, se invece si arriva a condanna il bene verrà acquisito