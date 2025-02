Sant’Agnello Calcio, sindaco Sagristani: “Contiamo che i nostri ragazzi crescano belli e forti, poi se escono come Careca è ancora meglio”. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, presente all’incontro della scuola calcio del Sant’Agnello con il campione Antonio Careca, ha parlato dell’importanza dello sport e di quanto la città sia proiettata per lo sviluppo dello stesso. “Nel corso degli anni Sant’Agnello ha investito molto soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture: campi sportivi, palestra MSC, tensostruttura: tutti impianti che fanno crescere meglio i nostri giovani sia dal punto di vista culturale che fisico”. L’arrivo in giornata di colui che rappresenta il calcio vero di una volta è un evento utile per i giovani: “Careca è un grande calciatore che ha lasciato dei bellissimi ricordi nel cuore dei campani sia per il famoso trio con Giordano e Maradona sia per i suoi trascorsi nella nazionale brasiliana. Contiamo che i nostri ragazzi crescano belli, forti e soprattutto con grandi valori, poi se escono come Careca è ancora meglio”, ride.