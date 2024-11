Sabato Primo ottobre presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Vico Equense il Duo Colbran in concerto

Vico Equense (NA) Sabato 1° ottobre 2022 alle ore 19.30 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie a Punta a Mare, si terrà il concerto del Duo Colbran costituito dal soprano Giulia Lepore e dall’arpista Alba Brundo, l’evento rientra nell’ambito del Trentennale dei Concerti organizzati dall’Associazione Aequa 20. Giulia Lepore si è diplomata in Canto e in Musica Antica presso il Conservatorio di Napoli perfezionandosi con Cinzia Forte e Carlo Lepore mentre Alba Brundo si è diplomata presso lo stesso Conservatorio per poi perfezionarsi con Irina Zingg, Luisa Prandina e Petra Van Der Heide. Due musiciste ma anche due grandi amiche che si sono conosciute frequentando le Lezioni d’Armonia del mitico Maestro Paolo Raffone e che hanno scelto di intitolare il loro Duo a una delle più grandi compositrici italiane Isabella Colbran, la prima moglie di Gioacchino Rossini, ma che quanto a talento non aveva nulla da invidiare al celebre coniuge. Il “Duo Colbran” propone repertori che spaziamo dalla lirica da camera a brani di ispirazione folclorica del Novecento. Formatosi, come già anticipato, presso il Conservatorio di Napoli, mentore Valeria Lambiase, il Duo ha tenuto numerosi concerti: tra i più recenti a Palazzo Zevallos e Villa Pignatelli di Napoli e alla Reggia di Caserta. Oltre ai concerti in duo, svolgono anche attività artistica individuale. Giulia Lepore in ambito barocco, partecipando a vari festival, selezionata dal Teatro Sperimentale di Spoleto per la prossima stagione lirica. Alba Brundo come prima arpa con l’Orchestra sinfonica di Plovdiv in Bulgaria, The New Generation Orchestra Festival nel Regno Unito e con Duo Syrinx, inoltre, nell’ambito dell’Internationale Saxophone Week tenutasi presso il Conservatorio di Messina, ha eseguito in prima assoluta brani per sassofono e arpa di Derek Healey a lei dedicate. Nella bella chiesa di Punta a Mare risalente al XIII secolo, che custodisce l’immagine di quella che per tutti i vicani è la “Madonna di Vico” di cui parla lo stesso Papa Urbano VIII, il “Duo Colbran” eseguirà brani di Piazzolla, Berio, Giuliani, Gioacchino Rossini e l’immancabile Isabella Colbran.