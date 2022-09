Ricordando Oriana Fallaci a sedici anni dalla morte

Oriana Fallaci è nata a Firenze il 29 giugno 1929 ed è scomparsa a Firenze il 15 settembre del 2006. Era la maggiore di quattro sorelle. Edoardo, il padre, era un muratore antifascista nell’Italia di Mussolini e fu per questo arrestato e torturato dalle camicie nere. Questo dramma familiare colpì profondamente la piccola Oriana Fallaci da lì ai suoi giorni a venire e da adolescente, Oriana porterà di nascosto munizioni alla resistenza partigiana. La Fallaci aveva sempre voluto diventare una scrittrice, eppure finì per iscriversi a medicina perché uno zio le disse che la laurea l’avrebbe aiutata a scrivere e raccontare storie. Ma proprio per mantenersi durante gli studi iniziò a lavorare come giornalista, abbracciando definitivamente quella che sarebbe diventata la sua professione. La scrittrice fiorentina si trasferì a Milano negli anni ‘50, ed esordì nel giornale Epoca, dove lo zio era editore. Per non mostrare favoritismi, inizialmente la relegò a fare del lavoro di scrivania ma Oriana mostrò fin da subito la sua personalità. Quando lo zio Bruno fu licenziato da Epoca, anche Oriana lasciò il settimanale per L’Europeo diretto da Michele Serra, con cui collaborerà fino al 1977. Nell’effervescenza del cambiamento culturale in tutto l’Occidente, Oriana si trasferì a New York per vedere da vicino la società americana in trasformazione, gli hippy, la controcultura e la guerra del Vietnam. È così che nacque il suo libro I sette peccati capitali di Hollywood, con prefazione di Orson Welles: una radiografia di ciò che accadeva nella mecca del cinema, svelando il dietro le quinte dei potenti del cinema e anticipando di circa 5 decenni il movimento del #metoo. Nel 1967 Oriana Fallaci divenne la prima corrispondente di guerra donna. Come rappresentante del suo giornale, L’Europeo, ha viaggiato in Vietnam 12 volte in 7 anni. Era tanto critica nei confronti dell’invasione statunitense quanto lo era delle azioni del Fronte Nazionale per la Liberazione dei Vietcong. Le sue storie verranno poi incluse nel romanzo Niente e così sia del 1969. Oriana Fallaci con la sua caparbietà, il suo stile arguto e graffiante, la sua sincerità nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie opinioni, il suo giornalismo verità sul posto, nei luoghi, con i personaggi della storia attuale, le sue interviste senza filtri, il suo amore per “Un Uomo”, 1979, (Alekos Panagulis), al quale ha dedicato un libro meraviglioso. E ancora Insciallah e La rabbia e l’orgoglio contro il terrorismo islamico. Infine lo struggente “Lettera a un bambino ma nato” tradotto in 22 lingue, 2 milioni di copie vendute solo in Italia. Oriana Fallaci, unica, perché come lei: nessuno.

a cura di Luigi De Rosa