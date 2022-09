Regione Campania il 13 settembre si torna tutti in classe senza mascherina

Campania – Sebbene qualche istituto abbia deciso di anticipare l’ingresso in aula a lunedì 12, l’avvio dell’anno scolastico, in Campania resta fissato per martedì 13 settembre. Addio alla didattica a distanza, le FFP2 saranno raccomandate solo ai fragili. Fine dell’obbligo di indossare la mascherina in classe e addio alla dad. Niente più didattica a distanza per studenti e docenti positivi al Covid-19 staranno in isolamento a casa e rientreranno a scuola solo se guariti, con l’esito del test negativo. Al terzo anno di convivenza con Sars-cov 2, il mondo della scuola si adegua a quello del lavoro e punta sulle attività in presenza. Nuove regole stabilite dal vademecum del ministero dell’Istruzione: la mascherina Ffp2 d’ora in avanti è raccomandata soltanto ai fragili, personale o alunni che siano, e a chi ha anche un semplice raffreddore, non è richiesta a tutti gli altri. Nel caso in cui un alunno manifesti in classe inequivocabili sintomi di sospetto Coronavirus, quali tosse, mal di gola e febbre, dovrà essere ospitato per precauzione in una stanza di isolamento dedicata in attesa di tornare a casa. Disposizione che, a giudizio della Società Italiana di Medicina Ambientale, scatenerà il caos, perché non si capisce come personale non medico, ovvero docenti e presidi, debbano stabilire i sintomi e sulla base di quale parametri. Il Miur raccomanda poi comportamenti di buon senso, come sanificazioni quotidiane e ricambio frequente dell’aria nelle aule mentre il governo chiede ai dirigenti scolastici di intervenire sul risparmio energetico riducendo il riscaldamento.

A cura di Luigi De Rosa