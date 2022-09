Ravello, parcheggia in sosta vietata: auto vandalizzata. Brutto risveglio stamattina per una donna di Ravello, in Costiera Amalfitana. Annamaria ha ritrovato lโ€™auto gravemente danneggiata: oltre ad averle vandalizzato specchietto e tergicristalli posteriore, allโ€™auto รจ stata sottratta anche la targa.

Un danno enorme per la donna, che si รจ ritrovata a dover espletare adesso tutte le pratiche per il rilascio di una nuova targa alla motorizzazione civile dopo la denuncia presso il comando dei carabinieri di Ravello.

Foto 3 di 4







Sono mortificata io per il gesto incivile che stanotte ho ricevuto โ€“ย scrive in un post pubblicato su Facebook -.ย Siamo ormai nellโ€™inciviltร piรน totale! Grazie a chi ha pensato che fosse necessario rubarmi la targa, rompermi il tergicristallo e lo specchietto. Abito da sempre qui ma mai qualcuno si รจ permesso di toccarmi la macchina. Ho due bambini e ieri ho girato quattro volte per cercare un posto. Non sono solita parcheggiare dove era la mia macchina ieri. Sono schifata e allibita. Tutto ritorna ricordatevi. La ruota giraโ€.ย